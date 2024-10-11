Экс-игрок «Зенита» Юрий Жирков: трачу в месяц больше миллиона рублей

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков рассказал, сколько денег тратит в месяц.

— Сколько трачу в месяц? Много. По-разному. Раз в месяц я покупаю в коллекцию себе что-то из антиквариата — это 150 тысяч рублей. Ещё трачу на детей, продукты.

— Миллион?

— Больше миллиона.

— Храните деньги в банке?

— В банке я не особо храню. Когда в «Зените» играл, мои деньги под процентом не лежали — я про них забыл. Зарплата просто шла, и всё. За два года до ухода из «Зенита» мне сказали положить деньги под проценты. Положил.

— Есть ли у вас покупка, о которой вы жалеете?

— Я всегда жалею, когда покупаю машины — через три года эта же машина выходит в рейсталинге или новая, и я думаю: «А нафига я вообще её купил?».

— У вас так много машин?

— Четыре. Недавно новую машину купил и разбил сразу — попал в ДТП, её шесть месяцев делали, — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, в ходе профессиональной карьеры Жирков успел поиграть за лондонский «Челси», «Зенит», московское «Динамо», ПФК ЦСКА, «Анжи», «Химки» и тамбовский «Спартак». Юрий пять раз становился чемпионом России, а также по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе ЦСКА он становился обладателем Кубка УЕФА. Вместе с «Челси» Жирков выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат Англии.