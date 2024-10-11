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Кечинов: Черчесову будет тяжело переплюнуть Адиева, высоко поднявшего планку в Казахстане

Кечинов: Черчесову будет тяжело переплюнуть Адиева, высоко поднявшего планку в Казахстане
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о главном тренере сборной Казахстана Станиславе Черчесове.

«Сборная Казахстана в Лиге наций играет с сильными соперниками. По уровню и мастерству футболистов Казахстан уступает остальным сборным в группе. Отсюда такой результат сборной Казахстана, но я бы не стал винить в этом Черчесова. Если бы уровень игроков был соответствующим Австрии, Словении и Норвегии, то тогда нужно было бы спрашивать с тренера.

Черчесову будет тяжело переплюнуть Адиева, который высоко поднял планку в сборной Казахстана. По интервью Адиева в сборной происходит смена поколений. Опытные футболисты на сходе, а Черчесов больше доверяет молодым. Это тоже сказывается», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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