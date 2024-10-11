Игрок ЦСКА Кисляк: Мойзес скоро будет похож на русского, знает язык лучше всех иностранцев

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк высказался об одноклубнике бразильце Мойзесе.

«Мойзес — очень общительный парень, со всеми хочет поговорить. Наверное, поэтому он и русский лучше всех иностранцев знает. Но и другие легионеры пытаются общаться: где-то на ломаном английском, или мы какие-то фразы на португальском запоминаем. Получается разговор на всех языках мира. Главное, что понимаем друг друга.

К уровню Мойзеса сложно приблизиться! Мойзес скоро на русского будет похож (смеётся). Конечно, он общается не длинными предложениями, но понимает почти всё. Может даже сказать в беседе: «Давай по-русски говорить!» — сказал Кисляк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.