Кечинов: для «Динамо» перерыв на матчи сборных — глоток свежего воздуха

Бывший футболист Валерий Кечинов высказался о влиянии международной паузы на московское «Динамо».

«Пауза на матчи сборных всегда шла на пользу тем командам, у которых не очень складывалось. Таким клубам необходимо перезагрузиться и получить положительных эмоций. К примеру, для «Динамо» этот перерыв — глоток свежего воздуха. Как правило, такая пауза очень сильно помогает.

Но пауза не очень скажется на тех командах, которые были на ходу, имели хороший тонус и эмоциональный подъём. У «Локомотива» и «Краснодара» всё складывалось замечательно по игре и результатам. Поэтому такой перерыв нежелателен. Но думаю, что команды проведут контрольные матчи, чтобы футболисты были в игровом ритме. Поэтому такой перерыв будет не так заметен», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.