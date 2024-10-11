Винисиус, Мбаппе и Беллингем — самые дорогие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt
Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости ряда игроков клубов испанской Примеры. Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал самым дорогим футболистом чемпионата Испании. Его стоимость оценивается в € 200 млн. На второй строчке расположился форвард «сливочных» Килиан Мбаппе (€ 180 млн). Замыкает тройку самых дорогих игроков Ла Лиги атакующий полузащитник «Королевского клуба» Джуд Беллингем, оценивающийся в € 180 млн.
10 самых дорогих игроков Примеры по версии Transfermarkt:
- Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — € 200 млн.
- Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — € 180 млн.
- Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — € 180 млн.
- Ламин Ямаль («Барселона») — € 150 млн.
- Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — € 130 млн.
- Родриго Гоэс («Реал» Мадрид) — € 110 млн.
- Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид) — € 100 млн.
- Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид) — € 100 млн.
- Гави («Барселона») — € 90 млн.
- Педри («Барселона») — € 80 млн.
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