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Винисиус, Мбаппе и Беллингем — самые дорогие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Винисиус, Мбаппе и Беллингем — самые дорогие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости ряда игроков клубов испанской Примеры. Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал самым дорогим футболистом чемпионата Испании. Его стоимость оценивается в € 200 млн. На второй строчке расположился форвард «сливочных» Килиан Мбаппе (€ 180 млн). Замыкает тройку самых дорогих игроков Ла Лиги атакующий полузащитник «Королевского клуба» Джуд Беллингем, оценивающийся в € 180 млн.

10 самых дорогих игроков Примеры по версии Transfermarkt:

  1. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — € 200 млн.
  2. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — € 180 млн.
  3. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — € 180 млн.
  4. Ламин Ямаль («Барселона») — € 150 млн.
  5. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — € 130 млн.
  6. Родриго Гоэс («Реал» Мадрид) — € 110 млн.
  7. Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид) — € 100 млн.
  8. Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид) — € 100 млн.
  9. Гави («Барселона») — € 90 млн.
  10. Педри («Барселона») — € 80 млн.
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