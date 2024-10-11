Матвей Кисляк: важно всегда оставаться человеком — быть скромным и не выпендриваться

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк назвал футболистов, на которых старается равняться.

«Есть много футболистов, на которых мне хочется равняться. Классных полузащитников очень много. Стараюсь смотреть за их игрой, в каждом подмечать лучшие качества. Родри, Де Брёйне, Барелла из «Интера», Джака. Кумиром моего детства был Месси — везде он у меня (показывает заставку телефона, на которой фотография Месси. — Прим. «Чемпионата»). Он вообще иначе видит футбол.

Но важно ещё и всегда оставаться человеком, быть скромным, особо нигде не выпендриваться. Есть игроки, которые показывают хороший футбол, но в жизни ведут себя не очень. Это не мой путь. Я хочу оставаться человеком. Многие будут запоминать именно это, и не хочется, чтобы говорили, что «Матвей Кисляк… и дальше какое-нибудь непечатное слово».

Поделюсь своими впечатлениями о Пьяниче. Никто не будет спорить, что это звезда мирового футбола. Но на него смотришь и прям поражаешься: Миралем очень скромный, без лишнего пафоса. Это прям бросается в глаза. При этом видно, что человек с амбициями. Он не просто приехал доигрывать, видно его желание, на тренировках видна его страсть к футболу. Он весь горит этим делом», — сказал Кисляк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.