Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк: мы не ниже «Зенита» по классу

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк сравнил уровень команды с санкт-петербургским «Зенитом».

«Если моменты неочевидные, то это больше не класс, а удача. С «Зенитом» у нас было много моментов, но мы не забили, а они — да. Может быть, кто-то считает, что они победили на классе. Не сказал бы, что ЦСКА ниже «Зенита» по классу на данный момент», — сказал Кисляк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. «Зенит» (26) находится на третьей строчке.