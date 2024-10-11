«Полный отстой!» Экс-игрок «Боруссии» Гросскройц — о работе Клоппа в «Ред Булл»

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Кевин Гросскройц отреагировал на назначение экс-тренера «шмелей» Юргена Клоппа на должность глобального руководителя футбольных операций в компании «Ред Булл».

«Я проснулся, и у меня на телефоне было 30 сообщений. Сначала не понял, что случилось. Я подумал, что это сон. Потом начал надеяться, что это фейковые новости. Однако два часа спустя об этом [назначении Клоппа] было объявлено официально. Это было довольно шокирующе и печально.

Не думаю, что кто-то ожидал подобного. Это очень, очень странно, и я пока не могу по-настоящему осознать случившееся. Тем не менее он мой друг, и я многим ему обязан. И всегда буду ему благодарен.

Как футбольный болельщик думаю, что это отстой! Но как друг я должен принять такое решение. Когда мы встретимся, всё равно скажу ему лично, что считаю дерьмовым данное решение», — приводит слова Гросскройца Bulinews.

Под руководством Клоппа Гросскройц провёл 176 матчей в Бундеслиге. В чемпионате Германии выступает «РБ Лейпциг», являющийся частью системы «Ред Булл».

Клопп расплакался на прощальном мероприятии: