Объявлены судейские назначения на матчи 14-го тура Первой лиги

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 14-го тура Мелбет Первой лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Уфа» — «Черноморец»: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург) – Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), Фёдор Валявин (Саратов), резервный судья – Ян Марушко (Самара), инспектор – Алексей Монахов (Москва), делегат – Петр Петухов (Москва);

«Урал» — «Тюмень»: Инал Танашев (Нальчик) – Артём Перов (Москва), Александр Чекалин (Воронеж), резервный судья – Александр Маюн (Челябинск), инспектор – Владимир Казьменко, делегат – Андрей Губарьков (Москва);

«Торпедо» Москва — «Сокол»: Владислав Целовальников (Астрахань) – Евгений Синянский (Ярославль), Дмитрий Маликов (Новоалтайск), резервный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), инспектор – Феликс Шикерханов (Дербент), делегат – Полина Папыева (Москва);

«Нефтехимик» — «Шинник»: Станислав Матвеев (Троицк) – Михаил Кистанов (Энгельс), Максим Каюмов (Москва), резервный судья – Сергей Федотов (Павлово), инспектор – Юрий Князев (Курск), делегат – Иван Новиков (Москва);

«Родина» — «Енисей»: Александр Машлякевич (Москва) – Руслан Шекемов (Нальчик), Станислав Попков (Петрозаводск), резервный судья – Сергей Куликов (Саранск), VAR – Артур Фёдоров (Петрозаводск), AVAR – Роман Галимов (Улан-Удэ), инспектор – Андрей Иванов (Кострома), делегат – Игорь Крапивко (Московская область);

«Арсенал» — «Сочи»: Егор Егоров (Нижний Новгород) – Алексей Ермилов (Москва), Андрей Филипкин (Екатеринбург), резервный судья – Андрей Прокопов (Ярославль), инспектор – Сергей Мартынов (Москва), делегат – Иван Егоров (Москва);

«Алания» — «Балтика»: Андрей Фисенко (Владивосток) – Максим Белокур (Владивосток), Виктор Медведев (Москва), резервный судья – Никита Морозов (Ленинградская область), инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), делегат – Евгений Летин (Московская область);

«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: Антон Анопа (Благовещенск) – Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Игорь Золотарёв (Брянск), резервный судья – Богдан Головко (Волгоград), инспектор – Михаил Еровенко (Краснодар), делегат – Василий Иванов (Москва);

«Чайка» — «КАМАЗ»: Герман Коваленко (Казань) – Степан Щербаков (Омск), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Виталий Дорошенко (Краснодар), инспектор – Алексей Сулимов (Смоленск), делегат – Илья Рабин (Московская область).