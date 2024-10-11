Босния и Герцеговина — Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 21:45

Сегодня, 11 октября, в матче 3-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Германии. Команды будут играть на стадионе «Билино Поле» в Зенице (Босния и Герцеговина). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия занимает первое место в группе 3. Команда набрала четыре очка за два матча. Босния и Герцеговина (1) находится на третьей строчке.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.