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Игнатьев: Черчесов — не волшебник, его вины нет в крупных поражениях сборной Казахстана

Игнатьев: Черчесов — не волшебник, его вины нет в крупных поражениях сборной Казахстана
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Российский тренер Борис Игнатьев высказался о матче Лиги наций Австрия — Казахстан (4:0).

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
4 : 0
Казахстан
1:0 Баумгартнер – 10'     2:0 Линхарт – 54'     3:0 Забитцер – 56'     4:0 Зайдль – 79'    

«Уровень развития футбола в Казахстане гораздо ниже, чем в Австрии, Словении и Норвегии. Я никогда не ожидал от сборной Казахстана феерических выступлений. Черчесов пришёл, только познакомился с людьми и тем хозяйством, которое ему передали, и начинает свою деятельность. Мы можем рассчитывать, что изменения будут в какой-то перспективе. Но на данном этапе хорошо, что сборная Казахстана хотя бы сыграла вничью с Норвегией.

Особой вины Черчесова в крупных поражениях Казахстана нет. Понятно, что он не волшебник. Это человек, который выталкивает на поверхность всё, что есть под ногами. У Черчесова нет Холанда и прочих футболистов, которые играют в топ-клубах Европы. У него под руками простые игроки. Магомед Адиев высоко поднял планку и поставил очень сложную задачу перед Черчесовым, но пока Стасу не хватает запаса времени», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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