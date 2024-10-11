Игнатьев: Черчесов — не волшебник, его вины нет в крупных поражениях сборной Казахстана

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о матче Лиги наций Австрия — Казахстан (4:0).

«Уровень развития футбола в Казахстане гораздо ниже, чем в Австрии, Словении и Норвегии. Я никогда не ожидал от сборной Казахстана феерических выступлений. Черчесов пришёл, только познакомился с людьми и тем хозяйством, которое ему передали, и начинает свою деятельность. Мы можем рассчитывать, что изменения будут в какой-то перспективе. Но на данном этапе хорошо, что сборная Казахстана хотя бы сыграла вничью с Норвегией.

Особой вины Черчесова в крупных поражениях Казахстана нет. Понятно, что он не волшебник. Это человек, который выталкивает на поверхность всё, что есть под ногами. У Черчесова нет Холанда и прочих футболистов, которые играют в топ-клубах Европы. У него под руками простые игроки. Магомед Адиев высоко поднял планку и поставил очень сложную задачу перед Черчесовым, но пока Стасу не хватает запаса времени», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.