«Ман Сити» поборется с «Барселоной» за вратаря, способного заменить Эдерсона

«Манчестер Сити» составит конкуренцию «Барселоне» в борьбе за 25-летнего вратаря «Порту» Диогу Кошту. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «горожане» видят в Коште замену для действующего голкипера Эдерсона, который был близок к тому, чтобы покинуть клуб минувшим летом. Португальский клуб оценивает Кошту в € 75 млн, однако английский гранд готов предложить € 40 млн. Подчёркивается, что «Порту» может принять данное предложение.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что «Барселона» видит в 25-летнем вратаре долгосрочную замену для 32-летнего Марка-Андре тер Штегена.

В нынешнем сезоне Кошта принял участие в 11 матчах во всех турнирах, пять из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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