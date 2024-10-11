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Венгрия — Нидерланды. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
21:45 Мск
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Венгрия — Нидерланды: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА 2024-2025 начнётся в 21:45

Венгрия — Нидерланды: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 21:45
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Сегодня, 11 октября, в матче 3-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА встретятся сборные Венгрии и Нидерландов. Команды будут играть на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Лукасом Фендрихом (Швейцария). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 3-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Венгрия
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нидерланды занимают второе место в группе 3. Команда набрала четыре очка за два матча. Венгрия (1) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается Германия (4).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

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