Венгрия — Нидерланды: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 21:45

Сегодня, 11 октября, в матче 3-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА встретятся сборные Венгрии и Нидерландов. Команды будут играть на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Лукасом Фендрихом (Швейцария). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нидерланды занимают второе место в группе 3. Команда набрала четыре очка за два матча. Венгрия (1) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается Германия (4).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.