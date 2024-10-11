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Титов: Карпин не будет самим собой, если он начнёт что-то менять в «Ростове»

Титов: Карпин не будет самим собой, если он начнёт что-то менять в «Ростове»
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Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением об игре «Ростова» после 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

— Ну, Валерий Георгиевич всегда говорит: главное – не вылететь, набрать 33 очка. Там всё уже посчитано, поэтому переживать не стоит. Ростов-на-Дону – футбольный город. В «Ростове» работают футбольные люди – Карпин, [Виктор] Онопко и многие другие. И в руководстве клуба грамотные люди, которые, условно говоря, знают, как залезть в еврокубки. Сегодня, да, это звучит как насмешка. Неправильно. Скажу так – они знают, как подняться выше. Чего я и желаю «Ростову», потому что сам играл и против «Ростсельмаша», и против «Ростова». И знаю, что это всегда было очень непросто. В том числе потому, что там великолепный болельщик.

— У вас вызывает уважение тот факт, что они, даже набивая шишки, вот как сейчас со «Спартаком» (0:3), не отказываются от своего стиля, прессинга, атакующего футбола?
— Этого и не будет. Карпин будет не Карпин, если он откажется и начнёт что-то менять. Валерий Георгиевич такой, если он решил, что должно быть именно так, так и будет. Он был таким и футболистом — наглым, настырным, требовательным — как к себе, так и к партнёрам, — приводит слова Титова «РБ Спорт».

После 11 сыгранных матчей «Ростов» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

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