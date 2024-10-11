«Нельзя заранее думать, что победа в кармане». Куман — о матче Нидерландов с Венгрией

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Венгрией. Встреча состоится сегодня, 11 октября.

«Мы следили за сборной Венгрии, но тяжело сказать, что это будет за матч. Нельзя заранее думать, что победа у нас в кармане. Надо терпеливо ждать своих шансов и обороняться, когда нападать будет соперник», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Нидерланды занимают второе место в группе 3. Команда набрала четыре очка за два матча. Венгрия (1) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается Германия (4).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.