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Венгрия — Нидерланды. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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«Нельзя заранее думать, что победа в кармане». Куман — о матче Нидерландов с Венгрией

«Нельзя заранее думать, что победа в кармане». Куман — о матче Нидерландов с Венгрией
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Венгрией. Встреча состоится сегодня, 11 октября.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 3-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Венгрия
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы следили за сборной Венгрии, но тяжело сказать, что это будет за матч. Нельзя заранее думать, что победа у нас в кармане. Надо терпеливо ждать своих шансов и обороняться, когда нападать будет соперник», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Нидерланды занимают второе место в группе 3. Команда набрала четыре очка за два матча. Венгрия (1) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается Германия (4).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

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