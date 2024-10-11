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Защитник ЦСКА Дивеев: хотелось бы увидеть Головина в «Барселоне» или «Реале»

Защитник ЦСКА Дивеев: хотелось бы увидеть Головина в «Барселоне» или «Реале»
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался об игре хавбека «Монако» Александра Головина.

«Очень рад за Головина, рад, как складывается его карьера. Он считается лидером и основой «Монако». Саня же один из тех, кто дольше всего находится в команде. Хотелось бы мне увидеть его в более топовых клубах? Если брать «Барселону» или «Реал» Мадрид, то конечно», — приводит слова Дивеева Legalbet.

Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, когда он перешёл в клуб французской Лиги 1 из московского ЦСКА. Всего за монегасков российский футболист сыграл 209 матчей во всех турнирах, отметившись в них 31 голом и 39 результативными передачами.

В минувшем сезоне Головин отметился шестью голами и шестью результативными передачами в 27 играх. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года.

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