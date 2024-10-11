Бруну Фернандеш: для «МЮ» сейчас плохой момент, однако в сборной Португалии всё наоборот

Атакующий полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил на вопрос, каково ему приезжать в расположение национальной команды после выступлений за английский клуб.

«Буду говорить за себя. Это не самый позитивный момент [для «Манчестер Юнайтед»], ведь мы не выигрываем матчи, а в сборной обстановка совершенно иная. Я чувствую себя очень комфортно там, где команда выходит на поле, чтобы побеждать, и где хорошая динамика развития», — приводит слова Фернандеша Record.

После семи туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал восемь очков и занимает 14-е место. В октябре сборная Португалии проведёт два матча в Лиге наций: с Польшей (12 октября) и с Шотландией (15 октября).

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