Гладилин предположил, с чем связаны плохие результаты сборной Казахстана

Бывший футболист Валерий Гладилин высказался о результатах сборной Казахстана в Лиге наций. Вчера, 10 октября, команда проиграла Австрии со счётом 0:4.

«Крупные поражения от Австрии и Словении — это слишком для сборной Казахстана. Адиев очень хорошо работал в сборной Казахстана, и при нём был отличный результат. Если команда добивалась нужного результата, а пришёл новый тренер и у него нет побед, значит, он что-то ищет и экспериментирует. Пока у Черчесова не получается тех результатов, которых от него ждут», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Казахстан занимает последнее место в группе 3 Лиги В Лиги наций, набрав одно очко за три матча.