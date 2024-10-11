Гладилин предположил, с чем связаны плохие результаты сборной Казахстана
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Бывший футболист Валерий Гладилин высказался о результатах сборной Казахстана в Лиге наций. Вчера, 10 октября, команда проиграла Австрии со счётом 0:4.
Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
4 : 0
Казахстан
1:0 Баумгартнер – 10' 2:0 Линхарт – 54' 3:0 Забитцер – 56' 4:0 Зайдль – 79'
«Крупные поражения от Австрии и Словении — это слишком для сборной Казахстана. Адиев очень хорошо работал в сборной Казахстана, и при нём был отличный результат. Если команда добивалась нужного результата, а пришёл новый тренер и у него нет побед, значит, он что-то ищет и экспериментирует. Пока у Черчесова не получается тех результатов, которых от него ждут», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Казахстан занимает последнее место в группе 3 Лиги В Лиги наций, набрав одно очко за три матча.
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