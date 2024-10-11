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Владимир Слишкович заявил, что мечтает вернуться в «Спартак» и стать чемпионом России

Владимир Слишкович заявил, что мечтает вернуться в «Спартак» и стать чемпионом России
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович заявил, что мечтает вернуться в московский «Спартак» и стать чемпионом России. Специалист работал в столичном клубе ассистентом главного тренера с июня 2022-го по апрель 2024-го, затем стал исполняющим обязанности главного тренера красно‑белых до июня текущего года.

— Мечтаете когда-то вернуться в «Спартак» и стать чемпионом?
— Если получится, то да. Кто может сказать «нет» «Спартаку»? Если будет возможность через 10 лет и клуб будет хотеть менять видеть, то почему нет?

— Кого из «Спартака» хотели бы видеть в «Оренбурге»?
— Вопрос риторический. Там классные игроки, но у меня сейчас есть такие же. Ни одного игрока «Оренбурга» не променял бы сейчас, — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

После 11 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 19 очков. В следующем туре «Оренбург» проведёт встречу с «Крыльями Советов» (20 октября), а «Спартак» — с «Краснодаром» (19 октября).

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