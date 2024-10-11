РФС удовлетворил заявление «Локомотива» по трансферному долгу «Химок»

В четверг, 10 октября, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было удовлетворено заявление «Локомотива» в отношении подмосковных «Химок».

«Удовлетворить заявление ФК «Локомотив» в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Ильи Берковского в полном объёме. Обязать ФК «Химки» выплатить ФК «Локомотив» задолженность по безусловной трансферной выплате за переход (трансфер) футболиста; неустойку за каждый день просрочки в соответствии с трансферным контрактом и штраф в соответствии с трансферным контрактом. Применить к ФК «Химки» санкцию, предусмотренную пунктом 9 приложения №3 к регламенту РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.