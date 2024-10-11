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Винисиус и Холанд возглавили рейтинг самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt

Винисиус и Холанд возглавили рейтинг самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt
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После промежуточного обновления авторитетным интернет-порталом Transfermarkt рыночной стоимости ряда игроков из испанской Примеры крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал самым дорогим футболистом мира наряду с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом. Оба игрока оцениваются в € 200 млн.

10 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt:

  1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 200 млн.
  2. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — € 200 млн.
  3. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — € 180 млн.
  4. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — € 180 млн.
  5. Ламин Ямаль («Барселона») — € 150 млн.
  6. Филип Фоден («Манчестер Сити») — € 150 млн.
  7. Букайо Сака («Арсенал») — € 140 млн.
  8. Флориан Вирц («Байер») — € 130 млн.
  9. Джамал Мусиала («Бавария») — € 130 млн.
  10. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — € 130 млн.
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