Винисиус и Холанд возглавили рейтинг самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt
После промежуточного обновления авторитетным интернет-порталом Transfermarkt рыночной стоимости ряда игроков из испанской Примеры крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал самым дорогим футболистом мира наряду с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом. Оба игрока оцениваются в € 200 млн.
10 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt:
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 200 млн.
- Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — € 200 млн.
- Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — € 180 млн.
- Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — € 180 млн.
- Ламин Ямаль («Барселона») — € 150 млн.
- Филип Фоден («Манчестер Сити») — € 150 млн.
- Букайо Сака («Арсенал») — € 140 млн.
- Флориан Вирц («Байер») — € 130 млн.
- Джамал Мусиала («Бавария») — € 130 млн.
- Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — € 130 млн.
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