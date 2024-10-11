Глебов: качество футбола в РПЛ, наверное, упало, прибавилось много молодых футболистов

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался об уровне футбола в Российской Премьер-Лиге после отстранения от международных турниров.

«Хорен Байрамян сказал, что РПЛ деградирует и все это чувствуют? Может быть, да. Может быть, нет. Смотря в чём.

Такой же уровень, как до международного бана? Если по-честному говорить, качество, наверное, упало, прибавилось очень много молодых футболистов. Осталось мало опытных футболистов», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.