Энцо Мареска признан лучшим тренером АПЛ по итогам сентября

44-летний специалист Энцо Мареска, возглавляющий «Челси», был признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам сентября. Об этом информирует официальный сайт чемпионата Англии.

В минувшем месяце «Челси» под руководством Марески провёл четыре матча в АПЛ, в которых одержал три победы и один раз сыграл вничью.

Итальянский специалист опередил в голосовании Микеля Артету («Арсенал»), Арне Слота («Ливерпуль»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Марку Силву («Фулхэм»).

Мареска был назначен на должность главного тренера «Челси» минувшим летом. После семи туров чемпионата Англии «синие» набрали 14 очков и занимают четвёртое место.

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