Голкипер «Динамо» Лунёв: все российские вратари могут пройти по пути Сафонова

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался о европейских перспективах российских голкиперов.

«В целом все российские вратари могут пройти по пути Матвея Сафонова. В том плане, что в их силах поехать за границу и показывать там свои лучшие качества. Тут уже всё будет зависеть от предложения и самих игроков. Понятное дело, что я не имею в виду возрастных голкиперов, но все молодые ребята, которые играют в лиге — обученные и хорошие вратари с определёнными данными и потенциалом», — приводит слова Лунёва Legalbet.

В июне Матвей Сафонов перешёл из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен» за € 20 млн. 25-летний российский вратарь подписал контракт с клубом из Франции до лета 2029 года.