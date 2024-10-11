«В последних играх много где не по делу было». Глебов — о поражениях «Ростова»
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о поражении в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги от московского «Спартака». «Ростов» проиграл со счётом 0:3. В составе красно-белых отличились Наиль Умяров и Шамар Николсон (дважды).
МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29' 2:0 Николсон – 34' 3:0 Николсон – 45+4'
«0:3 — сильно больно и не по делу? У нас в последних играх много где не по делу было, но есть результат. Факт в том, что уже ничего не вернуть, надо улучшать ситуацию», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Ростов» находится на девятой строчке, заработав 12 очков.
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