«В последних играх много где не по делу было». Глебов — о поражениях «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о поражении в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги от московского «Спартака». «Ростов» проиграл со счётом 0:3. В составе красно-белых отличились Наиль Умяров и Шамар Николсон (дважды).

«0:3 — сильно больно и не по делу? У нас в последних играх много где не по делу было, но есть результат. Факт в том, что уже ничего не вернуть, надо улучшать ситуацию», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Ростов» находится на девятой строчке, заработав 12 очков.