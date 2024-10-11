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«Особенная ночь». Холанд — о своём рекорде по голам за сборную Норвегии

«Особенная ночь». Холанд — о своём рекорде по голам за сборную Норвегии
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Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями после матча 3-го тура группового этапа Лиги наций со Словенией (3:0), в котором он оформил дубль и с показателем в 34 гола стал лучшим бомбардиром в истории норвежской национальной команды.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 0
Словения
1:0 Холанд – 7'     2:0 Сёрлот – 52'     3:0 Холанд – 62'    

«Особенная ночь. Благодарен за всю поддержку на этом пути!» — написал Холанд в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter), сопроводив публикацию следующей фотографией:

Фото: Соцсети Эрлинга Холанда

Холанд дебютировал в составе норвежской национальной команды в сентябре 2019 года. После трёх туров группового этапа Лиги наций УЕФА Норвегия набрала семь очков и на текущий момент занимает первое место в квартете 3 Лиги В. В следующем туре скандинавская команда встретится с Австрией (13 октября).

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