«Особенная ночь». Холанд — о своём рекорде по голам за сборную Норвегии

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями после матча 3-го тура группового этапа Лиги наций со Словенией (3:0), в котором он оформил дубль и с показателем в 34 гола стал лучшим бомбардиром в истории норвежской национальной команды.

«Особенная ночь. Благодарен за всю поддержку на этом пути!» — написал Холанд в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter), сопроводив публикацию следующей фотографией:

Фото: Соцсети Эрлинга Холанда

Холанд дебютировал в составе норвежской национальной команды в сентябре 2019 года. После трёх туров группового этапа Лиги наций УЕФА Норвегия набрала семь очков и на текущий момент занимает первое место в квартете 3 Лиги В. В следующем туре скандинавская команда встретится с Австрией (13 октября).

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