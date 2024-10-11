Эдуард Мор: пауза на сборные пойдёт на пользу «Зениту», а «Краснодару» — нет

Бывший футболист Эдуард Мор высказался о влиянии международной паузы в октябре на клубы Российской Премьер-Лиги.

«Пауза на сборные в большей степени пойдёт на пользу «Зениту». Эта пауза была им нужна, потому что в последнее время команда с трудом набирала очки. У них не так много футболистов уезжают в сборные. «Зениту» в этом плане будет хорошо. Не на пользу эта пауза «Краснодару». В команде большое количество футболистов уезжают в сборные в Южную Америку — им будет тяжелее всего. Также на пользу пауза пойдёт тем, у кого сменились тренеры — «Оренбургу» и «Пари НН», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.