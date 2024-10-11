«Неплохо идём». Защитник «Динамо» Мх Пальцев оценил первую треть сезона РПЛ

Защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев высказался о результатах кавказской команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«В целом первую треть сезона для «Динамо» оценю на хорошо. Неплохо начали. Мы не в зоне вылета. У нас 11 очков, до восьмого-девятого места отставание небольшое, поэтому, на мой взгляд, пока мы неплохо идём», — приводит слова Пальцева Legalbet.

После 11 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева встретятся с ЦСКА. Матч состоится 19 октября, начало — в 19:00 мск.