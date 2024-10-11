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33-летний экс-защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип решил завершить карьеру — RN

33-летний экс-защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип решил завершить карьеру — RN
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33-летний бывший центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает Ruhr Nachrichten.

Минувшим летом у камерунского футболиста закончился контракт с мерсисайдцами. С того момента Матип находится без клуба.

Защитник перешёл в «Ливерпуль» из «Шальке» летом 2016 года. За этот период он принял участие в 201 матче во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и шестью результативными передачами. До этого Матип выступал в составе «Шальке», за который он провёл 258 встреч во всех соревнованиях, где забил 23 гола и сделал 14 ассистов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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