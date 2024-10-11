Ямаль, Винисиус и Фермин — самые подорожавшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости ряда игроков клубов испанской Примеры. По итогам этого обновления 17-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым подорожавшим футболистом Ла Лиги, прибавив в стоимости на € 30 млн. На второй строчке расположился вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор (+ € 20 млн). Замкнул тройку лидеров полузащитник сине-гранатовых Фермин Лопес (+ € 20 млн).

10 самых подорожавших игроков Примеры по версии Transfermarkt:

Ламин Ямаль («Барселона») — € 150 млн (+ € 30 млн). Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — € 200 млн (+ € 20 млн). Фермин Лопес («Барселона») — € 50 млн (+ € 20 млн). Орри Оускарссон («Реал Сосьедад») — € 20 млн (+ € 15 млн). Арда Гюлер («Реал» Мадрид) — € 45 млн (+ € 15 млн). Кристьян Москера («Валенсия») — € 30 млн (+ € 15 млн). Марк Касадо («Барселона») — € 15 млн (+ € 12,5 млн). Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — € 130 млн (+ € 10 млн). Мартин Субименди («Реал Сосьедад») — € 60 млн (+ € 10 млн). Рафинья («Барселона») — € 60 млн (+ € 10 млн).

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