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Ямаль, Винисиус и Фермин — самые подорожавшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Ямаль, Винисиус и Фермин — самые подорожавшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости ряда игроков клубов испанской Примеры. По итогам этого обновления 17-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым подорожавшим футболистом Ла Лиги, прибавив в стоимости на € 30 млн. На второй строчке расположился вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор (+ € 20 млн). Замкнул тройку лидеров полузащитник сине-гранатовых Фермин Лопес (+ € 20 млн).

10 самых подорожавших игроков Примеры по версии Transfermarkt:

  1. Ламин Ямаль («Барселона») — € 150 млн (+ € 30 млн).
  2. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — € 200 млн (+ € 20 млн).
  3. Фермин Лопес («Барселона») — € 50 млн (+ € 20 млн).
  4. Орри Оускарссон («Реал Сосьедад») — € 20 млн (+ € 15 млн).
  5. Арда Гюлер («Реал» Мадрид) — € 45 млн (+ € 15 млн).
  6. Кристьян Москера («Валенсия») — € 30 млн (+ € 15 млн).
  7. Марк Касадо («Барселона») — € 15 млн (+ € 12,5 млн).
  8. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — € 130 млн (+ € 10 млн).
  9. Мартин Субименди («Реал Сосьедад») — € 60 млн (+ € 10 млн).
  10. Рафинья («Барселона») — € 60 млн (+ € 10 млн).
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