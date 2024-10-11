Защитник Хлусевич: «Спартаку» нужно быть лучше, сильнее и выше в турнирной таблице

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о результатах красно-белых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Для себя лично не сильно удовлетворён первой третью сезона. А в плане команды нам нужно быть лучше, сильнее и выше в турнирной таблице», — приводит слова Хлусевича Legalbet.

После 11 сыгранных матчей московский «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 19 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Краснодаром». Матч состоится 19 октября в 16:30 мск на домашнем стадионе «Спартака».