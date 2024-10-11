Шикунов: Адиев очень высоко поднял планку для Черчесова и всего казахского футбола

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о работе российского тренера Станислава Черчесова в сборной Казахстана.

«Черчесов только приступил к работе в сборной Казахстана. То, что получалось у Адиева, не получается у Черчесова. Адиев провёл там больше времени и что-то выстроил, а Станислав Саламович, возможно, этого ещё не успел сделать. Адиев очень высоко поднял планку для Черчесова и всего казахского футбола. У них был ажиотаж и шанс выйти на Евро. Сборная Казахстана вгрызалась в это», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.