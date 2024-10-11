Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов: Адиев очень высоко поднял планку для Черчесова и всего казахского футбола

Шикунов: Адиев очень высоко поднял планку для Черчесова и всего казахского футбола
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о работе российского тренера Станислава Черчесова в сборной Казахстана.

«Черчесов только приступил к работе в сборной Казахстана. То, что получалось у Адиева, не получается у Черчесова. Адиев провёл там больше времени и что-то выстроил, а Станислав Саламович, возможно, этого ещё не успел сделать. Адиев очень высоко поднял планку для Черчесова и всего казахского футбола. У них был ажиотаж и шанс выйти на Евро. Сборная Казахстана вгрызалась в это», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Разгром в битве Черчесова и Рангника. Австрия уничтожила Казахстан
Разгром в битве Черчесова и Рангника. Австрия уничтожила Казахстан
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android