Эдуард Мор: в игре «Спартака» больше позитива, чем негатива

Бывший футболист Эдуард Мор высказался об игре московского «Спартака» после 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Шестое место — не то, что ждут болельщики. «Спартак» должен быть выше. Но если рассматривать игру, то внушает оптимизм. Да, шестое место, но не такой большой отрыв от команд выше. Если оценить прошедший промежуток для «Спартака» в 11 матчей, я бы отнёс его в плюс. Позитива больше, чем негатива», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 11 сыгранных матчей «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Краснодаром». Матч состоится 19 октября, начало — в 16:30 мск.