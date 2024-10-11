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«Челси» не продаст Мудрика зимой, в нём видят конкурента для Санчо — Джейкобс

«Челси» не рассматривает вариант с продажей 23-летнего крайнего нападающего «Челси» Михаила Мудрика грядущей зимой. Также «синие» не намерены отдавать футболиста в аренду. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в лондонском клубе считают, что Мудрик способен составить серьёзную конкуренцию крайнему нападающему Джейдону Санчо.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска по-прежнему считает 23-летнего футболиста важным игроком команды и постоянно требует, чтобы он совершенствовался.

В нынешнем сезоне Мудрик принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он провёл на поле 425 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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