«Перспективный футболист, но мы много его хвалим». Черышев — о Глушенкове

Экс-форвард национальной команды России Дмитрий Черышев высказался о травмах 25-летнего полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова в текущем сезоне РПЛ.

«Глушенков — неплохой парень. Мы все радовались за него в начале сезона. Конечно, ему не надо было говорить так про сборную. Было бы правильнее. Может, в голове у него были совсем другие мысли, но он сказал то, что сказал.

Глушенков — хороший и перспективный футболист, но у молодых игроков всегда бывает много проблем. Опытный игрок всегда знает, как распределить свои силы. Может, в том же «Зените» тренировочный процесс построен немного по-другому, чем в «Локомотиве». Эти изменения тоже могли повлиять на травму. Так что тут ничего сверхъестественного нет.

Мы правда много его хвалим. То, что он сказал про сборную, — это молодость. Травмы? Может, это тоже молодость, а он не может правильно распределить свои силы для тренировочного процесса и подготовки к игре», — приводит слова Черышева Metaratings.

Максим Глушенков продолжает восстанавливаться после второго в нынешнем сезоне повреждения. С семью мячами в семи матчах чемпионата России полузащитник «Зенита» делит первое место с хавбеком «Локомотива» Алексеем Батраковым в списке лучших бомбардиров РПЛ.