Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Перспективный футболист, но мы много его хвалим». Черышев — о Глушенкове

«Перспективный футболист, но мы много его хвалим». Черышев — о Глушенкове
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-форвард национальной команды России Дмитрий Черышев высказался о травмах 25-летнего полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова в текущем сезоне РПЛ.

«Глушенков — неплохой парень. Мы все радовались за него в начале сезона. Конечно, ему не надо было говорить так про сборную. Было бы правильнее. Может, в голове у него были совсем другие мысли, но он сказал то, что сказал.

Глушенков — хороший и перспективный футболист, но у молодых игроков всегда бывает много проблем. Опытный игрок всегда знает, как распределить свои силы. Может, в том же «Зените» тренировочный процесс построен немного по-другому, чем в «Локомотиве». Эти изменения тоже могли повлиять на травму. Так что тут ничего сверхъестественного нет.

Мы правда много его хвалим. То, что он сказал про сборную, — это молодость. Травмы? Может, это тоже молодость, а он не может правильно распределить свои силы для тренировочного процесса и подготовки к игре», — приводит слова Черышева Metaratings.

Максим Глушенков продолжает восстанавливаться после второго в нынешнем сезоне повреждения. С семью мячами в семи матчах чемпионата России полузащитник «Зенита» делит первое место с хавбеком «Локомотива» Алексеем Батраковым в списке лучших бомбардиров РПЛ.

Материалы по теме
Глушенков: «Зенит», позор российского футбола, шесть лет чемпион, кто тогда ниже?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android