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Шикунов предположил, на каких клубах РПЛ негативно скажется пауза на сборные

Шикунов предположил, на каких клубах РПЛ негативно скажется пауза на сборные
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о влиянии международной паузы на клубы Российской Премьер-Лиги.

«Перерыв на матчи сборных положительно повлияет на те команды РПЛ, где больше россиян. У «Краснодара» и «Динамо» уехали все латиносы. Поэтому больше всего эта пауза скажется отрицательно на этих командах. Потому что у клубов выпадает оборона и рушится фундамент.

А русские парни вернулись и будут в обойме команды. Я помню, когда мы работали, то Романцев уезжал и забирал с собой восемь-девять футболистов. Грозный сидел здесь и тренировал остатками», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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