Кукурелья заявил, что в Англии к нему стали относиться хуже после финала Евро-2024

Защитник сборной Испании и «Челси» Марк Кукурелья считает, что отношение к нему в Англии ухудшилось после того, как «Фурия Роха» победила «трёх львов» в финале чемпионата Европы 2024 года (2:1).

«Меня уже дисквалифицировали за пять жёлтых карточек. Они [судьи] преследуют меня. Они моментально набрасываются на меня, особенно когда мы играем на выезде. Это нормально, ведь сборная Испании победила, я принял участие в голе, а теперь выступаю у них [англичан] дома. Это нормально, сейчас они испытывают боль», — приводит слова Кукурельи COPE.

Напомним, Кукурелья отдал результативную передачу на победный гол сборной Испании, который забил нападающий Микель Оярсабаль.

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