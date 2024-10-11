Ди Канио: я бы арестовал боссов «МЮ» за продажу Мактоминея в «Наполи»

Бывший нападающий «Наполи» и «Вест Хэма» Паоло Ди Канио выразил непонимание продажей «Манчестер Юнайтед» полузащитника Скотта Мактоминея в неаполитанский клуб минувшим летом.

«Я бы отправился в «Манчестер Юнайтед» с целью арестовать всех их директоров. Как вы могли отдать Скотта Мактоминея в «Наполи»?», — приводит слова Ди Канио II Matino.

В нынешнем сезоне Мактоминей принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

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