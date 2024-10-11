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Джанашия: сборная Грузии должна выиграть у Украины, их уже никто не остановит

Джанашия: сборная Грузии должна выиграть у Украины, их уже никто не остановит
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Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия поделился ожиданиями от матча Лиги наций, в котором национальная команда встретится с Украиной. Игра состоится сегодня, 11 октября. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 3-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Украина
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче с Украиной у Грузии будет всё точно так же, как было в предыдущих двух играх. Они должны победить, потому что их уже никто не остановит. Всё будет нормально. Грузия сегодня выиграет», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Грузия (6) занимает первое место в турнирной таблице группы 1 Лиги В. Украина (0) располагается на четвёртой строчке.

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