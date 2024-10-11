Джанашия: сборная Грузии должна выиграть у Украины, их уже никто не остановит

Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия поделился ожиданиями от матча Лиги наций, в котором национальная команда встретится с Украиной. Игра состоится сегодня, 11 октября. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.

«В матче с Украиной у Грузии будет всё точно так же, как было в предыдущих двух играх. Они должны победить, потому что их уже никто не остановит. Всё будет нормально. Грузия сегодня выиграет», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Грузия (6) занимает первое место в турнирной таблице группы 1 Лиги В. Украина (0) располагается на четвёртой строчке.