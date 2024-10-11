Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Казахстанской федерации футбола отреагировал на разгром команды Черчесова

Президент Казахстанской федерации футбола отреагировал на разгром команды Черчесова
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов высказался о поражении национальной команды в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Австрии (0:4).

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
4 : 0
Казахстан
1:0 Баумгартнер – 10'     2:0 Линхарт – 54'     3:0 Забитцер – 56'     4:0 Зайдль – 79'    

«Кредит доверия у Черчесова не меняется, у него есть задача подготовить команду к отбору на чемпионат мира. Лига наций для него — обкатка, он формирует новую сборную под новые требования. Для меня выигрыш в Лиге C на равных с поражением от Австрии в дивизионе B, а матч с Норвегией по статусу выше, чем победа в дивизионе C. Тут совсем другого уровня команды, и мы не посыпаем голову пеплом.

Ему дан полный карт-бланш, чтобы он мог экспериментировать. Он структурно и тактически перестраивает команду. Я понимаю, что нужны победы, но для этого мы и вышли в Лигу B, чтобы набить шишки. Пока мы создали академию, начиная с возраста до 15 лет. Подрастает хорошая молодёжь, а сейчас он будет работать с теми, кто есть сейчас. Всё идёт по плану», — приводит слова Барменкулова «РИА Новости Спорт».

Казахстанская команда под руководством Черчесова набрала только одно очко в трёх матчах Лиги наций УЕФА.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная сетка Лиги наций УЕФА
Материалы по теме
Черчесов после разгромного поражения сборной Казахстана рассказал, чем он остался доволен
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android