Президент Казахстанской федерации футбола отреагировал на разгром команды Черчесова

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов высказался о поражении национальной команды в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Австрии (0:4).

«Кредит доверия у Черчесова не меняется, у него есть задача подготовить команду к отбору на чемпионат мира. Лига наций для него — обкатка, он формирует новую сборную под новые требования. Для меня выигрыш в Лиге C на равных с поражением от Австрии в дивизионе B, а матч с Норвегией по статусу выше, чем победа в дивизионе C. Тут совсем другого уровня команды, и мы не посыпаем голову пеплом.

Ему дан полный карт-бланш, чтобы он мог экспериментировать. Он структурно и тактически перестраивает команду. Я понимаю, что нужны победы, но для этого мы и вышли в Лигу B, чтобы набить шишки. Пока мы создали академию, начиная с возраста до 15 лет. Подрастает хорошая молодёжь, а сейчас он будет работать с теми, кто есть сейчас. Всё идёт по плану», — приводит слова Барменкулова «РИА Новости Спорт».

Казахстанская команда под руководством Черчесова набрала только одно очко в трёх матчах Лиги наций УЕФА.