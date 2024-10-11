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Игорь Дмитриев прокомментировал победу молодёжной сборной России в матче с Китаем

Игорь Дмитриев прокомментировал победу молодёжной сборной России в матче с Китаем
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Полузащитник молодёжной сборной России Игорь Дмитриев высказался о товарищеском матче с командой Китая (6:0). Дмитриев в этой встрече оформил дубль.

Товарищеские матчи U21 — 2024
11 октября 2024, пятница. 07:30 МСК
Китай U21
Окончен
0 : 6
Россия U21
0:1 Дмитриев – 12'     0:2 Салтыков – 22'     0:3 Дмитриев – 38'     0:4 Родионов – 45'     0:5 Чупаёв – 56'     0:6 Никишин – 90'    

«Хороший матч, хорошо подготовились, разобрали соперника, провели хороший первый тайм, всё было под нашим контролем. Нам сказали сразу с первых минут идти в прессинг. Видимо, сборная Китая к этому не была готова, её игроки сразу начали мяч бить вперёд. Но начеку были наши защитники, и мы обратно забирали мяч под свой контроль.

Утром проснулись в шоке, не понимали, что и где. Но на разминке встряхнулись», — приводит слова Дмитриева официальный сайт РФС.

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