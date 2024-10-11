Игорь Дмитриев прокомментировал победу молодёжной сборной России в матче с Китаем

Полузащитник молодёжной сборной России Игорь Дмитриев высказался о товарищеском матче с командой Китая (6:0). Дмитриев в этой встрече оформил дубль.

«Хороший матч, хорошо подготовились, разобрали соперника, провели хороший первый тайм, всё было под нашим контролем. Нам сказали сразу с первых минут идти в прессинг. Видимо, сборная Китая к этому не была готова, её игроки сразу начали мяч бить вперёд. Но начеку были наши защитники, и мы обратно забирали мяч под свой контроль.

Утром проснулись в шоке, не понимали, что и где. Но на разминке встряхнулись», — приводит слова Дмитриева официальный сайт РФС.