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Силкин: пауза на сборные во вред «Краснодару» и «Локо» — рано или поздно у них будет спад

Силкин: пауза на сборные во вред «Краснодару» и «Локо» — рано или поздно у них будет спад
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался об октябрьской паузе национальной команды России.

«Пауза на сборные поможет тем командам, которые сейчас на спаде. А таким клубам, как «Локомотив» и «Краснодар», это во вред, потому что рано или поздно у них тоже будет спад. Как пауза повлияет на «Зенит», неизвестно. Но у них в этом году юбилей — 100 лет клубу, поэтому они сделают всё возможное, чтобы отметиться. Сейчас они самые укомплектованные в РПЛ. После паузы и увидим, как она повлияет на «Зенит», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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