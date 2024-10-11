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Альварес, де Йонг и Кристенсен — самые подешевевшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Альварес, де Йонг и Кристенсен — самые подешевевшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости ряда игроков клубов испанской Примеры. По итогам этого обновления нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес стал самым подешевевшим футболистом Ла Лиги (- € 15 млн). На второй строчке расположился полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг (- € 10 млн). Замкнул тройку лидеров защитник сине-гранатовых Андреас Кристенсен (- € 10 млн).

10 самых подешевевших игроков Примеры по версии Transfermarkt:

  1. Хулиан Альварес («Атлетико») — € 75 млн (- € 15 млн).
  2. Френки де Йонг («Барселона») — € 60 млн (- € 10 млн).
  3. Андреас Кристенсен («Барселона») — € 30 млн (- € 10 млн).
  4. Ансу Фати («Барселона») — € 15 млн (- € 10 млн).
  5. Эдер Милитао («Реал» Мадрид) — € 60 млн (- € 10 млн).
  6. Такефуса Кубо («Реал Сосьедад») — € 50 млн (- € 10 млн).
  7. Витор Роке («Барселона»/«Бетис») — € 30 млн (- € 10 млн).
  8. Марк-Андре тер Штеген («Барселона») — € 20 млн (- € 8 млн).
  9. Науэль Молина («Атлетико») — € 28 млн (- € 7 млн).
  10. Руй Силва («Бетис») — € 8 млн (- € 7 млн).
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