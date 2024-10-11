Титов: без Барко «Спартак» не посыплется — в команде есть конкуренция

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением, насколько нынешняя игра красно-белых зависит от действий аргентинского хавбека Эсекьеля Барко.

— Так называемая баркозависимость у «Спартака», конечно, есть, в том плане, что этот футболист умеет разгонять атаки. Он маленький, быстрый, великолепно оснащён технически. Он попал в другой чемпионат, ему есть что доказывать. Мастерство великолепное, как минимум для нашего чемпионата.

– Если представить плохой сценарий — Барко получает травму. Без него «Спартак» может посыпаться? Так получается?

— Нет. Сегодня есть конкуренция. Конечно, найти такого второго будет сложно. Или менять надо будет схему, или надо будет что-то делать в любом случае. Сегодня он играет, и дай бог, чтобы это всё было без травм. Игр сейчас после этой паузы будет много, будут хорошие матчи, в том числе и дерби с ЦСКА (2 ноября состоится матч «Спартак» — ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Барко в 10 матчах Российской Премьер-Лиги отметился девятью результативными действиями — пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 12 млн.