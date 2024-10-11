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Джанашия: не удивлён результатами «Локомотива» — они находятся там, где заслуживают

Джанашия: не удивлён результатами «Локомотива» — они находятся там, где заслуживают
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Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о результатах железнодорожников в текущем сезоне чемпионата России. «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 11-го тура.

«Я не удивлён результатами «Локомотива». Смотрел их матчи, товарищеские игры. Для меня ничего удивительного, потому что в «Локомотиве» хорошие молодые пацаны. Они находятся там, где заслуживают находиться. Главное, чтобы у них хватило сил.

Не могу понять, почему люди удивляются результатам «Локомотива». Если не будут играть молодые, как будет развиваться российский футбол? Он же должен развиваться. А развиваться он должен от молодых. У «Локомотива» хорошая школа, здорово работают. Потому и такой результат. Когда молодёжь будет играть, если не сейчас?» — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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