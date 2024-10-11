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Зарплата Клоппа на работе в «Ред Булл» составляет € 10-12 млн, в «Ливерпуле» была € 18 млн

Зарплата Клоппа на работе в «Ред Булл» составляет € 10-12 млн, в «Ливерпуле» была € 18 млн
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Заработная плата бывшего тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, ранее вступившего в должность глобального руководителя футбольных операций в компании «Ред Булл», составляет € 10-12 млн в год. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент Клопп не намерен возвращаться к тренерской деятельности. Однако немецкий специалист может изменить своё решение, если поступит предложение возглавить сборную Германии. Подчёркивается, что контракт Клоппа с «Ред Булл» включает в себя пункт, предусматривающий возможность покинуть указанную должность при определённых условиях.

Ранее в СМИ появлялась информация, что по последнему контракту с мерсисайдцами Клопп зарабатывал € 18 млн в год. Немец покинул «Ливерпуль» минувшим летом.

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