Зарплата Клоппа на работе в «Ред Булл» составляет € 10-12 млн, в «Ливерпуле» была € 18 млн

Заработная плата бывшего тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, ранее вступившего в должность глобального руководителя футбольных операций в компании «Ред Булл», составляет € 10-12 млн в год. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент Клопп не намерен возвращаться к тренерской деятельности. Однако немецкий специалист может изменить своё решение, если поступит предложение возглавить сборную Германии. Подчёркивается, что контракт Клоппа с «Ред Булл» включает в себя пункт, предусматривающий возможность покинуть указанную должность при определённых условиях.

Ранее в СМИ появлялась информация, что по последнему контракту с мерсисайдцами Клопп зарабатывал € 18 млн в год. Немец покинул «Ливерпуль» минувшим летом.

Клопп расплакался на прощальном мероприятии: