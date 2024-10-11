Браими поддержал Сандрачука, получившего травму крестообразной связки колена

Нападающий воронежского «Факела» Мохамед Браими обратился к защитнику махачкалинского «Динамо» Александру Сандрачуку, который получил травму боковой и передней крестообразной связки колена в матче 11-го тура РПЛ в Воронеже. «Факел» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 1:1.

«Привет, Саша! Надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо. Я узнал плохие новости и отправляю тебе это видео, потому что хочу поддержать тебя. Мы соперники на поле, но, прежде всего, мы люди. Понимаю, что ты чувствуешь сейчас, потому что в прошлом году у меня была такая же травма. Это был очень тяжёлый момент для меня, но я уверен, что твоя семья и твои друзья помогут тебе пройти через это трудное время.

Мой совет — будь сильным психологически, сохраняй страсть и работай изо всех сил! У тебя впереди ещё много времени, и всё будет хорошо. Желаю тебе скорейшего выздоровления и надеюсь, что мы скоро снова увидимся в Махачкале», — сказал Браими в видео в телеграм-канале «Факела».