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Браими поддержал Сандрачука, получившего травму крестообразной связки колена

Браими поддержал Сандрачука, получившего травму крестообразной связки колена
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Нападающий воронежского «Факела» Мохамед Браими обратился к защитнику махачкалинского «Динамо» Александру Сандрачуку, который получил травму боковой и передней крестообразной связки колена в матче 11-го тура РПЛ в Воронеже. «Факел» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 19'     1:1 Альшин – 51'    

«Привет, Саша! Надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо. Я узнал плохие новости и отправляю тебе это видео, потому что хочу поддержать тебя. Мы соперники на поле, но, прежде всего, мы люди. Понимаю, что ты чувствуешь сейчас, потому что в прошлом году у меня была такая же травма. Это был очень тяжёлый момент для меня, но я уверен, что твоя семья и твои друзья помогут тебе пройти через это трудное время.

Мой совет — будь сильным психологически, сохраняй страсть и работай изо всех сил! У тебя впереди ещё много времени, и всё будет хорошо. Желаю тебе скорейшего выздоровления и надеюсь, что мы скоро снова увидимся в Махачкале», — сказал Браими в видео в телеграм-канале «Факела».

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