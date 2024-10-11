Арсен Захарян вошёл в топ-4 дорогих игроков стран постсоветского пространства в Ла Лиге

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал обновлённую трансферную стоимость игроков постсоветского пространства в испанской Ла Лиге.

1. «Валенсия»: Георгий Мамардашвили (Грузия, € 45 млн);

2. «Жирона»: Виктор Цыганков (Украина, € 30 млн);

3. «Реал» Мадрид: Андрей Лунин (Украина, € 25 млн);

4. «Реал Сосьедад»: Арсен Захарян (Россия, € 18 млн);

5. «Вальядолид»: Карл Хейн (Эстония, + € 1 млн, до € 3 млн).

Напомним, 21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.