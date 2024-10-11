Байдачный: Черчесову сложно принимать Казахстан после удачного периода с Адиевым

Бывший тренер ряда российских команд Анатолий Байдачный поделился мнением о работе Станислава Черчесова, возглавляющего сборную Казахстана. В первых трёх матчах под руководством 61-летнего специалиста Казахстан два раза проиграл и один раз сыграл вничью.

«Сборная Казахстана не может забить ни одного гола, потому что соперники очень тяжёлые. Но в Казахстане футбол на подъёме, поэтому не могу понять, в чём проблема последних матчей команды. Черчесову очень сложно принимать сборную после удачного выступления под руководством Адиева. Тут большую роль играет психология, ведь люди, которые никогда никуда не выходили, вдруг практически вышли на Евро. Поэтому футболистам кажется, что они могут всё, но это не так.

Соперники к ним начинают относится уже по-другому и игры не складываются. Уже со стороны болельщиков и руководства будут соответствующие требования. Поэтому не позавидуешь Черчесову в сборной Казахстана», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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