Мбаппе находился в ночном клубе во время матча сборной Франции — RMC Sport

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе находился в Стокгольме во время матча «трёхцветных» с Израилем в 3-м туре Лиги наций, в котором они одержали победу со счётом 4:1. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, сначала Мбаппе с несколькими родственниками поужинал в ресторане, а затем отправился в ночной клуб. При этом данная поездка была одобрена «сливочными». Клуб предоставил нападающему несколько дней отдыха, прежде чем возобновить тренировки. Также Мбаппе была передана программа индивидуальных тренировок.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что 25-летний футболист не был вызван в расположение национальной команды по причине прохождения реабилитации от травмы.

Материалы по теме Винисиус, Мбаппе и Беллингем — самые дорогие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: