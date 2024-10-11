Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе находился в ночном клубе во время матча сборной Франции — RMC Sport

Мбаппе находился в ночном клубе во время матча сборной Франции — RMC Sport
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе находился в Стокгольме во время матча «трёхцветных» с Израилем в 3-м туре Лиги наций, в котором они одержали победу со счётом 4:1. Об этом сообщает RMC Sport.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Камавинга – 7'     1:1 Гандельман – 24'     1:2 Нкунку – 28'     1:3 Гендузи – 87'     1:4 Баркола – 89'    

По информации источника, сначала Мбаппе с несколькими родственниками поужинал в ресторане, а затем отправился в ночной клуб. При этом данная поездка была одобрена «сливочными». Клуб предоставил нападающему несколько дней отдыха, прежде чем возобновить тренировки. Также Мбаппе была передана программа индивидуальных тренировок.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что 25-летний футболист не был вызван в расположение национальной команды по причине прохождения реабилитации от травмы.

Материалы по теме
Винисиус, Мбаппе и Беллингем — самые дорогие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android